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29 Mart 2021 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:29 Mart 2021 Pazartesi 17:00:00

Bağışladığı okulda stajyer oldu

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Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Müjgan Karagöz, özel çocuklar için 2013'te Müjgan-Serkan Karagöz Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni yaptırdı. 2018'de ise eğitime bağışladığı eviyle Müjgan Karagöz Anaokulunun açılmasına katkı sağladı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Müjgan Karagöz, özel çocuklar için 2013'te Müjgan-Serkan Karagöz Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni yaptırdı. 2018'de ise eğitime bağışladığı eviyle Müjgan Karagöz Anaokulunun açılmasına katkı sağladı. Daha sonra ikinci üniversiteyi okumaya karar veren Karagöz, Çocuk Gelişimi eğitimi aldı. Bu yıl son sınıfa geçen Karagöz, yaptırdığı okulda stajyer öğretmen olarak göreve başladı.

Müjgan Karagöz, gazetecilere, son sınıf öğrencisi olarak, bağışladığı evde hizmet veren anaokulunda staj yapmak istediğini söyledi. Stajyer öğretmen olarak kendi okulunda öğrencilere yardımcı olmaya çalıştığını dile getiren Karagöz, "Tabii pandemi nedeniyle stajlar muaf edildiğinden tamamen gönüllü olarak buradayım. Allah nasip ederse hem hayırsever hem öğretmen olarak eğitime destek olmaya devam edeceğim." dedi.Karagöz, stajın ilk gününde yaşadığı heyecanın anlatılamayacağını, daha önce kendisine "Müjgan teyze" veya "Müjgan abla" olarak seslenen çocukların şimdi "Müjgan öğretmenim" demelerinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Her zaman eşinin yanında olduğunu ve onunla gurur duyduğunu belirten Serkan Karagöz ise devlete ve millete faydalı işler yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Eşinin kendi bağışladığı okulda öğretmen olarak görev yapmasının çok manidar olduğunu vurgulayan Karagöz, konuşmasına şöyle devam etti: "Müjgan Hanım'ın ikinci üniversiteyi okumak istemesi bizim evimizde onur kaynağı oldu. Bizim bildiğiniz gibi 2 tane okulumuz var. Hem engeliler okulumuz hem de anaokulumuz. Bu iki okulumuzda da çocuk gelişiminin çok faydalı olacağını da gördüğüm için Müjgan Hanım'ın böyle bir okula gitmesi bizi çok mutlu etti. İnşallah hem okulunu hem de stajını bitirecek. Biz her zaman devletimiz, milletimiz için varız. Önümüzdeki yıllarda da inşallah güzel şeyler yaptırmayı düşünüyoruz.

Etiketler : Müjgan Karagöz OKUL STAJER
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