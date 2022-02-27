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27 Şubat 2022 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:27 Şubat 2022 Pazar 18:00:00

Bağımsız hayata 'merhaba'

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Şiddet gördüğü eşinin ailesi tarafından 2 yaşındaki kızıyla sokağa atılan Duygu yılmadı, her şeye rağmen okudu.

Sosyoloji eğitimi ve bağımlılık danışmanlığı sertifikası alan Duygu şimdi, uyuşturucu bağımlısı gençleri kurtarmak için mücadele ediyor.

GARSONLUK YAPARAK GEÇİMİNİ SAĞLADI

İzmir'de yaşayan Duygu Tor (38), 2016'da kızının babası İ.D.'den şiddet görmeye başladı. 2020 yılında İ.D. işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girdi. Genç kadın ise eşinin ailesi tarafından 2 yaşındaki kızıyla birlikte 3 aylık hamile olmasına rağmen sokağa atıldı. Zor günler geçiren ancak kızı ve karnındaki bebeği için mücadele eden Duygu, garsonluk yapmaya başladı. Bu süreçte bebeğini kaybeden Tor'un yolu, İzmir Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele ve Eğitim Derneği Başkanı Bedri Yalçın ile kesişti.

MASAL VE OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ ALDI

Yalçın'ın yönlendirmesiyle, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Tor, gençlerin uyuşturucu bağımlılığından uzak durmalarını sağlamak için İstanbul'daki bir vakıf üniversitesinde 'masal terapisi', 'oyun terapisi', 'disleksi', 'yaratıcı drama', 'eğitici eğitmen' ve 'psikolojik danışmanlık' eğitimleri görüp, bağımlılık danışmanlığı sertifikası aldı. Şimdi, bağımlılıkla ilgili sempozyumlar düzenliyor. Dezavantajlı mahallelere giderek uyuşturucu bağımlısı gençleri kurtarmak için elinden geleni yapıyor.

Ailelere seslenen Duygu Tor, "Çocuğum asla yapmaz' demeyin. Avukat, doktor, öğretmen, hatta din görevlisi olabilirsiniz. Ancak 'Benim çocuğum kullanmaz' demeyin. Bağımlılık danışmanıyım. Ben bile çocuğum için korkuyorum. Bağımlı hayattan, bağımsız hayata 'merhaba' demek istiyoruz" dedi.

Duygu Tor'un verdiği destekle uyuşturucuyu bırakanlardan U.Ö. (22), "Neler yaşamadım ki. Nişanlımın ailesiyle karakolluk oldum. En dibi gördüm. Duygu Hanımın çok emeği var. Bana el uzattı bağımlılıktan kurtuldum" dedi.

Etiketler : kadına şiddet sosyoloji duygu
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