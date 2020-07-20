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20 Temmuz 2020 Pazartesi 19:51:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2020 Pazartesi 20:06:00

Bağcılar'da polis memurunu şehit eden 4 şüpheli tutuklandı

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Bağcılar'da, polis memuru Erkan Gökteke'nin şehit edilmesi, Yunus Nacar'ın ise yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Bağcılar'da, narkotim ekibinden Erkan Gökteke'nin şehit edilmesi, Yunus Nacar'ın ise yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 19 yaşındaki Serdar B. "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Serdar B., "Ben araçtaki kişiyi hasmımın adamlarına benzettim. Üzerimdeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp araç içinde bulunan 2 şahsa birer el ateş ettim ve olay yerinden kaçtım. Diğer 3 şüphelinin olayla ilgisi yok. Polis olduklarını bilseydim ateş etmezdim. Siren sesi veya polis olduklarına dair bir çağrı duymadım." ifadelerini kullandı. Ayrıca polis memuru Erkan Gökteke'nin şehit edilmesi, Yunus Nacar'ın ise yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Bağcılar'da, polis memuru Erkan Gökteke'nin şehit edilmesi, Yunus Nacar'ın ise yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Savcılığa çıkarılan şüphelilerden Serdar B. (19) işsiz olduğunu ve geçimini hırsızlık yaparak sağladığını, olay günü uyuşturucu madde kullandığını söyledi. Serdar B.'nin ifadesinde, arkadaşıyla gezerken bir aracın yanlarına yaklaştığını, söz konusu kişiyi hasmının adamlarına benzettiğini iddia ederek "Üzerimdeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp araç içinde bulunan 2 şahsa birer el ateş ettim ve olay yerinden kaçtım. Diğer 3 şüphelinin olayla ilgisi yok. Polis olduklarını bilseydim ateş etmezdim. Siren sesi veya polis olduklarına dair bir çağrı duymadım" dediği öğrenildi.

Savcılık, ifadesini aldığı şüpheliyi "Kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Yaşları 18'den küçük olan şüpheliler O.I, K.A. ve R.B'nin de Çocuk Suçları Bürosu Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildikleri öğrenildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Serdar B., "Arkadaşımla geziyordum. Bir araç yanımıza yanaştı. Ben araçtaki kişiyi hasmımın adamlarına benzettim. Üzerimdeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp araç içinde bulunan 2 şahsa birer el ateş ettim ve olay yerinden kaçtım. Diğer 3 şüphelinin olayla ilgisi yok. Polis olduklarını bilseydim ateş etmezdim. Siren sesi veya polis olduklarına dair bir çağrı duymadım." ifadelerini kullandı.

Savcılık, ifadesini aldığı şüpheliyi "kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Yaşları 18'den küçük olan şüpheliler O.I, K.A. ve R.B'nin Çocuk Suçları Bürosu Savcılığındaki işlemleri sürüyor.

Bağcılar'da, polis memuru Erkan Gökteke'nin şehit edilmesi, Yunus Nacar'ın ise yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine silahla ateş edilmiş, araçtaki polis memuru Erkan Gökteke göğsünden, Yunus Nacar ise kolundan yaralanmıştı.

Bağcılar Medipol Hastanesine sevk edilen polislerden Gökteke, burada yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince bölgede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.

Operasyonda Serdar B. ile 18 yaşından küçük O.I. ve K.A. gözaltına alınmış, şüphelilerle birlikte 2 silah da ele geçirilmişti. Zanlılara ait olduğu belirtilen başka bir silah da çöp konteynerinde bulunmuştu.

Çalışmaların devamında yakalanan diğer şüpheli R.B'nin 75 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenmişti.

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