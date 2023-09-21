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21 Eylül 2023 Perşembe 16:12:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 16:12:00

Bağcılar'da iş yeri yangını

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Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için çalışmaları sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : bağcılar iş yeri yangın matbaacılar sitesi
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