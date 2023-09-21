Bağcılar'da iş yeri yangını

Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için çalışmaları sürüyor.

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