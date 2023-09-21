Bağcılar'da iş yeri yangını
Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için çalışmaları sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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