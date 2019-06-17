Bağcılar ve Tuzla'da yapılan uyuşturucu operasyonları kamerada

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 13 Haziran ve 15 Haziran tarihleri arasında Tuzla ve Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda 75 kilo skunk, 60 bin ecstasy hap, 8 kilo bonzai hammaddesi, 20 kilo bonzai yapımında kullanılan madde ve 18 kilo aseton ele geçirildi.

Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı.

(DHA)