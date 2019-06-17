17 Haziran 2019 11:34 | Pazartesi
Bağcılar ve Tuzla'da yapılan uyuşturucu operasyonları kamerada
Tuzla ve Bağcılar'daki bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda 75 kilo skunk, 60 bin ecstasy hap, 8 kilo bonzai hammaddesi ve bonzai yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 13 Haziran ve 15 Haziran tarihleri arasında Tuzla ve Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda 75 kilo skunk, 60 bin ecstasy hap, 8 kilo bonzai hammaddesi, 20 kilo bonzai yapımında kullanılan madde ve 18 kilo aseton ele geçirildi.
Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı.
(DHA)
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