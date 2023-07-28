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28 Temmuz 2023 Cuma 15:06:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 15:06:00

Bafra'da şimdi festival zamanı

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Samsun Bafra'da 5. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali çeşitli etkinliklerle başladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 5. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali, çeşitli etkinliklerle başladı. Festivalde; yamaç paraşütü, acro show, trekking, dağcılık faaliyetleri, kano, izcilik aktiviteleri, jetski, tekne gezileri, ATV safari, fotoğrafçılar maratonu, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ve bölge gezileri, bisiklet yarışları, workshop çalışmaları, geleneksel spor dallarında ödüllü yarışmalar yapılacak.

Etiketler : samsun bafra uluslararası kapıkaya doğa sporları festivali
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