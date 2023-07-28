Bafra'da şimdi festival zamanı
Samsun Bafra'da 5. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali çeşitli etkinliklerle başladı.
Samsun'un Bafra ilçesinde 5. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali, çeşitli etkinliklerle başladı. Festivalde; yamaç paraşütü, acro show, trekking, dağcılık faaliyetleri, kano, izcilik aktiviteleri, jetski, tekne gezileri, ATV safari, fotoğrafçılar maratonu, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ve bölge gezileri, bisiklet yarışları, workshop çalışmaları, geleneksel spor dallarında ödüllü yarışmalar yapılacak.
- Bakan Tunç, eski Başbakan Yardımcısı Kaynak'ın vefat eden annesinin cenaze törenine katıldı
- Hailiye'de sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti
- Sultaniye üzümde erken hasat
- Bafra'da şimdi festival zamanı
- 1986'da İsviçre'de kaybolmuştu: 37 yıl sonra Alman dağcı hakkında ilginç gerçek ortaya çıktı
- Çobanbey'de kalp krizi geçirmişti: Vefat eden astsubay son yolculuğuna uğurlandı