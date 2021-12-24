Bafa Gölü'ne yağmur bereketi

Muğla ile Aydın sınırlarında yer alan Bafa Gölü'nde yaz aylarında 1.5 metreye ulaşan çekilme, bölgedeki yağışların etkisiyle yarım metreye düştü. Aralarında nesli tükenmekte olan kuşların da bulunduğu 261 kuş türüne üreme ve kışlama ortamı sağlayan Bafa'nın eski haline dönmeye başlaması, çevre sakinlerini sevindirdi.

