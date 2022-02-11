İKİ YIL ÖNCE FAALİYETE GEÇTİ



Çalışmak amacıyla 25 yıl önce İstanbul'a giden ve burada tekstil atölyelerinde çalışarak tecrübe kazanıp, ustalık öğrenen Soner İşleyen, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 yıl önce tekstil fabrikası açtı. İlk etapta 100 kişinin çalıştığı, ilerleyen dönemde 350 kişinin istihdam edileceği fabrikada şimdi 70 kadın görev yapıyor.

Fabrika işçilerinden Hülya Arslan, "Tekstil sektöründe hiçbir şekilde tecrübem yoktu. Şimdi makine, kalite kontrol ve paketleme alanlarında kendimi yetiştirdim. Burada çok güzel işler çıkarıyoruz" dedi.

18 ÜLKEYE İHRACAT YAPILIYOR



Fabrikada üretilen şişme mont ve kadın giysileri hem yurtiçine hem de yurtdışına satılıyor. Tekstil fabrikasının kendileri için umut olduğunu söyleyen çalışanlar "Çıkardığımız işler takdir ediliyor. Yüksekova halkı için böyle bir fabrika gerçekten büyük bir ihtiyaçtı. 18 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor" diyor.