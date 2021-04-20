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20 Nisan 2021 Salı 19:36:00 - Güncelleme:20 Nisan 2021 Salı 19:36:00

Babasını ikna etti! Milli formayı kaptı

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Derslerini aksatacağı düşüncesiyle hentbol oynamasına izin vermeyen babasını ikna eden 22 yaşındaki Ayşe Dinç, plaj hentbol milli takımı ve Süper Lig'de formasını giydiği Konyaaltı Belediyespor'un en önemli oyuncularından biri oldu.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 'Mavi Kelebekler' adıyla tanınan Konyaaltı Belediyespor ligdeki ilk yılında başarılara imza atıp Türkiye kupasında yarı finale yükselirken takımın başarısında önemli rol oynayan Ayşe Dinç performansıyla dikkat çekiyor. Plaj milli takımının da önemli oyuncularından olan Ayşe, derslerinin olumsuz etkileneceği düşüncesiyle hentbol oynamasına izin vermeyen babasını ikna etmenin hayatını değiştirdiğini söyledi.

AMCASININ YARDIMIYLA BAŞARDI

Önceleri babasından gizli antrenmanlara gittiğini belirten Ayşe "Hocamın yönlendirmesiyle amcamla konuşup, babamı ikna ettik. Sonrasında çalışmalarıma yoğunluk verdim. Annem ve babamın ayrılmasının ardından sporla motive oldum" dedi. Ayşe, Konyaaltı Belediyesi'nde ilk defa Süper Lig'de mücadele ettiklerini ifade ederek "İlk sezonumuzda güzel mücadele ettik. Ligde kalmayı garantiledik ve 8'inci sıradayız. Kupada ilk 4'e kaldık" diye konuştu.

Bir kulüp için ilk sezonda böyle bir başarıyı göstermenin önemli olduğunu söyleyen Ayşe Dinç, önümüzdeki sezon ligde daha üst sıralarda yer almayı ve Avrupa kupalarına katılmayı istediklerini belirtti.

Ayşe "Plaj milli takımının yanı sıra salon hentbolunda da milli takım formasını giyerek başarılı olmak istiyorum" diye konuştu.

Etiketler : konyaaltı belediyesi hentbol ayşe dinç
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