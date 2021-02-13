Babasına söz verdi, rekora imza attı

Gaziantep'te 3 yıl önce kaybettiği babasına verdiği "olimpiyatlara gitme" sözünü tutmak için azimle çalışan Süreyya Yıldız, rekor kırdı. İstanbul'da 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan Süreyya Yıldız, 800 metrede birinci oldu. Genç sporcu, 800 metreyi 2.10.08'lik derecesiyle koşarak 2.10.66 olan 18 yaş altı Türkiye rekorunu sekiz yıl sonra 0.58 saniye aşağı çekti.