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28 Mart 2021 Pazar 16:36:00 - Güncelleme:28 Mart 2021 Pazar 16:36:00

Babasına şifa oldu

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Kahramanmaraş'ta yaşayan Celal Sadık'a (46), 5 yıl önce karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu.

Sadık, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde tedavi görmeye başladı. 2 yıl önce donörlerden bağışlanan 3 karaciğer dokusu da uyum sağlamadı. Babasının sağlık durumuna üzülen Beyzanur Sadık, bağışçı olmak istedi ancak 16 yaşında olduğu için yasal olarak bunu gerçekleştiremedi. Kısa süre önce 18 yaşına giren Beyzanur bağışladığı dokuyla babasını sağlığına kavuşturdu.

Celal Sadık, Kahramanmaraş'ta aşçılık yaptığını, 5 yıldan bu yana karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavisinin Malatya'da sürdüğünü anlattı. Doktorların bu süre içerisinde kendisiyle çok ilgilendiğini dile getiren Sadık, "Organ nakline karar verdiler. Nakil sürecinde 3 donörden uyum sağlanamadı. Sonra da kızımdan uygun görüldü. Bugün de gayet iyiyiz memnunuz. Allah razı olsun hocalarımızdan" dedi. Nakilden önce ensesinde, kulağının arkasında kızarıklıkların olduğunu, operasyon sonrasında bunların kalmadığını, renginde, gözeneklerinde, tırnak derisinde belirgin iyileşmeler yaşandığını ifade eden Sadık, "Kızımı her zaman iyi yetiştirdiğime inandım o da iyi yetişti. İnşallah bundan sonra da daha da iyi olur. Kendine her zaman hayatında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Beyzanur Sadık da babasının karaciğer nakli olması gerektiğini öğrendiğinde 16 yaşında olduğunu, ona karaciğerini kendisinin vereceğini hep hissettiğini söyledi.

Beyzanur Sadık şöyle konuştu: "Gideyim test yaptırayım diyordum. Nakil benden olsun diye herkesten önce ben atılıyordum. Yasal yaşımın gelmesini bekliyordum. Çok şükür yaşıma geldim. Test yaptırdık, yağlanma olduğunu söylediler. Birkaç ay sonra kan tahlili verdiğimde çok şükür uyduğunu, herhangi bir sorun olmadığını söylediler. Ameliyatımızı yaptılar çok şükür. Başarılı bir ameliyat sonucunda ikimiz de ayağa kalktık. Babama karaciğerimin nakledilmesi dolayısıyla kendimle gurur duyuyorum, kendimi hayırlı bir evlat hissediyorum. Önce Allah'ın, sonra doktorlarımızın sayesinde babam hastalıktan kurtuldu. Bu çok güzel bir duygu, çok mutlu oluyorsun. Aslında ben büyük bir şey de yaptığımı zannetmiyorum. Sağlık durumum ise gayet iyi, kendimi iyi hissediyorum."

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Adil Başkıran da Celal Sadık gibi günde yaklaşık 15-20 hastanın karaciğer yetmezliği nedeniyle kendilerine başvurduğunu söyledi. Siroz olan Sadık'a karaciğer naklinin şart olduğunu ifade eden Başkıran, "Karaciğer nakli vericisi olmak için bazı kriterler gerekiyor. 18 yaşından büyük, 55 yaşından küçük olacak vesaire... Bu parametreler içinde kızı Beyzanur uygun oldu ve nakli gerçekleştirdik. Şu anda vericimiz taburcu, gayet sağlıklı, hiçbir sıkıntımız yok. Alıcıda da hiçbir problemimiz yok, gayet sağlıklı. Beyzanur büyük bir şey yaptı aslında, ben kendisine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Etiketler : kahramanmaraş celal sadık beyzanur sadık
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