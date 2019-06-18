Babası yaşında adamla evlendirilen iki engelli çocuk annesi evden kaçtı

Genç yaşta babası yaşındaki adamla evlendirilerek hayatı kabusa dönen Öztemel'in bu evlilikten 2 engelli çocuğu dünyaya geldi. Hayatı zorluklar içinde süren Öztemel, acılara dayanamayarak evden kaçtı. 2 çocuğunun hasretini içine gömen Öztemel, Siirt'in yolunu tuttu. Burada ayakkabı boyayıp parklarda yatan Öztemel, kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Yaşadıklarıyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Öztemel, çektiği acılara, sıkıntılara daha fazla dayanamayarak evini terk edip Siirt'te sokaklarda yaşamaya başladığını söyledi. Öztemel, “45 yaşındayım sahipsizim, bir ev istiyorum. Allah rızası için bir el uzatın bana. Boyacılık yaparak ekmek paramı çıkarıyorum, böyle geçiniyorum. Acılarla, üzülmekle yaşadım, sokaklarda yaşadım. Bu çileyi çekmek zorunda değildim. Burada yaşamak istiyorum. Babam yaşındaki adama verdiler beni. Sebep olan benim babamdır” dedi.

“Devletten destek eli bekliyoruz”

Sokaklarda yaşayan Leyla Öztemel için devletten yardım eli beklediklerini belirten çevre esnafından Emre Tosun, Öztemel'in kimsesiz olduğunu ve yetkililerin ona sahip çıkması gerektiğini söyledi. Tosun, “Leyla abla bir haftadır yaklaşık Güres Caddesi'nde takılıyor. Başta çardakta oturuyordu. Onunla gittim tanıştım. Kim olduğunu falan sordum, memleketinden kaçıp gelmiş gördüğü eziyetlerden, çileden dolayı bizde acıdık sahip çıktık ona. Bizde elimizden geldiği kadar sahip çıkıyoruz ama yetersiz oluyor.

Devletin de buna sahip çıkması lazım ona bir kapı açması lazım. Bir yardım eli uzatılsın artık. Bu kadına üzülüyoruz. Yazık günah birileri bu kadının sesini duysun. Bir haftadır çimenliklerde yatıyor. Ben bir hafta önce hasır getirdim evden yastık yorgan elimden geldiğince yardımcı oldum. Arkadaşlar sağ olsun yemek verdik ona elimizden gelen budur esnafız bizde yapabileceğimiz pek fazla bir şey olmuyor” diye konuştu.

(İHA)