BABASI SIRTINDA TAŞIYORDU Batuhan için yollar açılıyor

Malatya'da 10 yaşındaki doğuştan bedensel engelli oğlunu bir kilometre uzaklıktaki okuluna sırtında götüren baba Halil Şahin'in mağduriyetinin giderilmesi için yetkililer harekete geçti. Yeşilyurt Belediyesince ailenin yaşadığı ev ile okul arasındaki yolun yapımına başlanırken, engelli çocuk için tekerlekli sandalye temin edildi

