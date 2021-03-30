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30 Mart 2021 Salı 17:30:00 - Güncelleme:30 Mart 2021 Salı 17:30:00

BABASI SIRTINDA TAŞIYORDU Batuhan için yollar açılıyor

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Malatya'da 10 yaşındaki doğuştan bedensel engelli oğlunu bir kilometre uzaklıktaki okuluna sırtında götüren baba Halil Şahin'in mağduriyetinin giderilmesi için yetkililer harekete geçti.

Malatya'da 10 yaşındaki doğuştan bedensel engelli oğlunu bir kilometre uzaklıktaki okuluna sırtında götüren baba Halil Şahin'in mağduriyetinin giderilmesi için yetkililer harekete geçti. Yeşilyurt Belediyesince ailenin yaşadığı ev ile okul arasındaki yolun yapımına başlanırken, engelli çocuk için tekerlekli sandalye temin edildi

Etiketler : MALATYA ENGELLİ HALİL ŞAHİN
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