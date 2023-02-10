Baba yüreği dayanmadı

Hatay Sosyal Güvenlik Kurumu'nda sosyal güvenlik uzmanı olan Büşra Dalaslan'ın (25) yaşadığı bina depremde çöktü. Annesi ve kardeşi enkazdan çıkmayı kendi imkanlarıyla başarırken, Büşra çıkamadı. Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde imam hatip olarak görev yapan baba Adem Dalaslan (52), Hatay'a gitti. Kızının kurtarılmasını beklerken kalp krizi geçiren baba, olay yerinde hayatını kaybetti.

