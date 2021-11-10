Baba şefkatiyle şifa buldu

DÖRT AYDIR KAMPTALAR

Kayseri'de yaşayan 13 yaşındaki Azra Yakuter, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi ve babasının özenli bakımıyla yumuşak doku kanserini yendi. Kızını sevgisiyle hayata bağlayan Nuh Mehmet Yakuter, "Bakımını güzel bir şekilde yapınca savaşa hızlı bir şekilde girmiş olduk. Yaklaşık 7-8 ay her hafta kemoterapi ilaçlarını aldı. Sonra o kitle ölü hale geldi ve ameliyatla o kitle vücuttan alındı. Şimdi baba-kız Doğal Hayatı Koruma Derneği'nde yaklaşık 4 aydır kamptayız" dedi.

İNANIP, SEVMEK YETERLİ

Kızının sağlık durumunun şu anda iyi olduğunu ifade eden Yakuter, "Saçları yeniden çıktı. Azra benim kahramanım, kanseri yenen bir çocuk. Baba-kız birlikte kucakladık kanseri. Kanser yenilmez bir şey değil, mutlaka yenebiliriz. Yeter ki inanalım, sevgi gösterelim. Azra ile özel bir sevgi bağımız vardır, çok duygusalızdır. Uykumun arasında ne derseniz uyanmam ama Azra 'baba' dediği zaman yıldırım hızıyla kalkarım. Ne ihtiyacı varsa görürüm" diye konuştu.

Kemoterapi sürecinde zor günler geçirdiklerini, bir deri bir kemik kalan kızını görünce çok üzüldüğünü, bol bol dua ettiğini söyleyen Nuh Mehmet Yakuter, inançlarını hiçbir zaman kaybetmeden baba-kız kanseri yendikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.