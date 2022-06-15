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15 Haziran 2022 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 16:30:00

Baba oğul birlikte mezun oldu

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Mersin'de meslek lisesine kayıt yaptıran 56 yaşındaki baba Mehmet Gültekin, oğlu İsa Gültekin ile birlikte mezun olarak büyük bir sevinç yaşadı. Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Yapı Tesisat Sistemleri bölümünü başarıyla bitiren Mehmet Gültekin 'Okumanın yaşı yok" dedi.

Mersin'de meslek lisesine kayıt yaptıran 56 yaşındaki baba Mehmet Gültekin, oğlu İsa Gültekin ile birlikte mezun olarak büyük bir sevinç yaşadı. Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Yapı Tesisat Sistemleri bölümünü başarıyla bitiren Mehmet Gültekin 'Okumanın yaşı yok" dedi.

56 yaşındaki Mehmet Gültekin 2 yıl önce kalfalık ve ustalık belgesi aldı. Daha sonra da meslek lisesi mezunu olabilmek için Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi'ne (MESEM) kayıt yaptırdı. Pandemi nedeniyle 2 yıl uzaktan eğitimle telafi derslerine giren Gültekin, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Yapı Tesisat Sistemleri bölümünü başarıyla tamamladı. İş yerinde beraber çalıştığı oğlu İsa Gültekin'e de usta öğreticilik yapan Mehmet Gültekin, ders verdiği oğluyla birlikte aynı anda meslek lisesinden mezun oldu. Mezuniyet törenine birlikte katılan baba ile oğlunu görenler şaşkınlık yaşarken, renkli görüntüler de ortaya çıktı.

"Sınavlara girdik çıktık, el becerimizi gösterdik"

1998 yılından itibaren Aydınlar Mahallesi Avgadı Yaylasında esnaflık yaptığını aktaran Mehmet Gültekin, "Orada su tesisatı ile ilgili hem malzeme satıp, hem tesisat işçiliği yaparız. Ben dükkanı açtığımda kalfalık belgesi yok, bakıyorum arkadaşlar kalfalık belgesi almış, ondan sonra resmi daireden iş alacak olsak en aşağısından kalfalık belgesi isterler. Bizde o da yok, ne kadar bilirsen bil, ne kadar yaparsan yap. İşi yaptığına bakmıyor, belge istiyor. Belge olursa resmi daireden iş alabiliyorsun" dedi.

Kendisine eğitimini tamamlama adına bilgilendirme mesajı geldiğini ve heyecanlandığını anımsatan Gültekin, "Belgeleri toplayıp geldik MESEM Müdürü Hüseyin Kurt'un yanına. Hocam olur mu bu dedik, 'Neden olmasın' dedi. Kalfalığı aldık ustalık dediler, hemen onu da aldık. Dediler usta öğreticilik, onu da alalım. Sınavlara girdik çıktık, el becerimizi gösterdik. Videoya aldılar, filanın telefonuyla hatır işi yok. Becerisi var alır, becerisi yok öğrenir de alır" diye konuştu.

"Kelimelere dökemiyorum diplomayı alışımızı, o sevinci mutluluğu"

Pandemi sürecinde eğitime uzaktan eğitimle devam ettiğini da anlatan Gültekin, "Kimisi sevindi kimisi üzüldü, biz evden derse gireceğiz diye sevindik, lise diploması alacağız diye. Evde soba yanıyor, çayımız demledik, eşofmanı giyip ayağını uzatıp derse giriyorsun. Gayet serbest bir şekilde. Acayip bir mutluluk yaşıyoruz. Anlatılmaz, yaşanır. Kelimelere dökemiyorum diplomayı alışımızı o sevinci mutluluğu" ifadelerini kullandı.

Beraber diploma almak, kep atmak gerçekten duygulandırdı"

Babasıyla birlikte çalıştığını aktaran İsa Gültekin ise "Babamla beraber aynı işletmede çalışıyoruz, aynı zamanda usta öğreticim. Biz de kalfalıktan başladık, sonra ustalık aldık. Sonra lise diploması da alabiliyorsunuz denilince bende girip başladım. Lise diplomam vardı ama bir de meslek lisesi diplomam oldu. Beraber çalışıyoruz hani burada aynı ortamda beraber diploma almak, kep atmak gerçekten duygulandırdı beni de çok sevinçliydi. Anlatılmaz çok güzel oldu" şeklinde konuştu.

"Baba ve oğlunu birlikte mezun verdik"

Meslek liselerinin önemine değinen Erdemli Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, "Bugün mesleki eğitim merkezinin ikinci mezuniyetini verdik. Geçen yıl 121 öğrencimizi mezun etmiştik, bu yıl 60 öğrencimizi mezun ederek iş gücü piyasasına uğurlamış olduk. Biz tabi burada öğrencilerimizin hem mezun olurken, hem de nitelikli olarak yetişmesine önem veriyoruz. Okulumuzun sanayi ile iç içe olması bizim için büyük bir avantaj. O açıdan destek veren ustalarımıza, okul yöneticilerimize öğrencilerimize velilerimize teşekkür ediyoruz. Tabi mesleki eğitimde yaş sınırımız yok. Özellikle bütün öğrencilerimiz buraya gelip kayıt yaptırabilir. Buna en güzel örneğini baba ve oğlunu birlikte mezun vererek görmüş olduk. Zaten hikayesini dinledik. Hem kalfalık belgesi ustalık belgesi olmayan bir ustamıza belgeleri verdik, mezun ettik. Mesleki eğitim de yaş sınırımız yok. Bütün ustalarımızı mesleki eğitme bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Baba oğul birlikte mezun oldu mersin Mehmet Gültekin isa
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