Baba mirası muhtarlık

Samsun'un İlkadım İlçesi Fatih Mahallesi'nde uzun yıllar muhtarlık yapan ve 'efsane muhtar' olarak bilinen Yaşar Keklik, 2016 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yapılan ara seçimlerde Tonguç Ali Anıl muhtar seçildi, Yaşar Keklik'in kızı Sedanur Keklik'i de birinci azası yaptı. Anıl istifa edince muhtarlık işleri ile yakından ilgilenen Sedanur Keklik de geçen hafta sonu yapılan muhtarlık ara seçimlerinde adaylığını açıkladı.



AHDE VEFANIN BAŞKENTİ



Genç kadın, bin 151 oy alarak Fatih Mahallesi'nin yeni muhtarı seçildi. Babasının kendisine çok güzel bir miras bıraktığını söyleyen Keklik, "Babam ardında çok güzel insanlar ve dostluklar bırakmıştı. Bu hayatta milyoner olsanız böyle güzel bir mirasa sahip olamazsınız. Mahallemizi, ahde vefanın başkenti olarak görüyorum. Bu sokağın adı Yaşar Keklik Sokak ve her yerde babamın fotoğrafları var. Beni görünce, herkes babama dua ediyor" dedi.

Sedanur Keklik "Hedefim, babamın yolunda hizmet etmek. Gençler bu ülkenin ana temelidir, gençlerin her zaman önü açılmalı. Beni tanıyan ve bilen herkes, bana destek oldu" diye konuştu.