Baba ile oğlunun kavgası kanlı bitti! Öz oğlunu pompalı tüfekle göğsünden vurdu
Kaynak: IHA
Bursa'da baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurdu. Sami Y. tartıştığı oğlu Nuri Y.'yi pompalı tüfekle vurarak, yaraladı. Kaçan baba, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Olay İsabey Mahallesi 4,Aslı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Oğlu Nuri Yavuz ile tartışan baba Sami Yavuz evden aldığı pompalı tüfek ile iki el oğluna ateş etti. Göğsünden yaralanan Nuri Yavuz yere yığıldı. Baba Sami Yavuz suç aleti pompalı tüfeği de yanına alıp mavi renkli kapalı kasa bir kamyonet ile olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ağır yaralı Nuri Yavuz’u Gürsu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı araştırma başlattı
BABA 112 Yİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ
Olayın firari şüphelisi Sami Yavuz olaydan bir süre sonra 112 Acil Servis hattını arayıp kesici aletle yaralandığını ve başından darp edildiğini belirterek yardım istedi. 112 ekipleri ile birlikte İsabey Mahallesi Anafartalar Sokağa gelen ekipler Sami Yavuz’u gözaltına alıp tedavisi için hastaneye kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor
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