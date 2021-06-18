Baba fedakarlık

Edirne Keşan'da yaşayan 40 yaşındaki Gürkan Sezgin obeziteyle mücadele ederken baba oldu. Kızı İlkim oyun çağına geldiğinde babasıyla gezip dolaşmak, oyunlar oynamak istedi ama 165 kilo ağırlığındaki Gürkan Sezgin için bu neredeyse imkansızdı. Yürüdüğünde dizlerinde ağrı oluyor, fazla hareket etmek istemiyordu. Bu duruma üzülen 5 yaşındaki kızı İlkim ona 'baba' yerine 'dede' demeye başladı.



ARABAYI HAYATINDAN ÇIKARDI



Bu duruma içerleyen Gürkan Sezgin önce tüp mide ameliyatı oldu sonra da hayatından arabayı çıkarttı. Her yere bisikletle gidip gelmeye başladı. Spor ve düzenli beslenmeyle 9 ayda 71 kilo vererek 165 kilodan, 94 kiloya indi. Şimdi kızıyla birlikte sosyalleşebilmenin mutluluğunu yaşıyor. Kızı için büyük fedakarlık yapıp zayıflamayı başaran Sezgin, "Kendimi sağlıklı hissediyorum. Hayat enerjim çok yükseldi" diyor.

Serbest muhasebeci ve mali müşavir olan Gürkan Sezgin "Yazlıkta kızımı tramboline götürüyordum. Yazlığımızla, trambolin arasında 100 metrelik bir mesafe vardı. Ama ben bu 100 metreyi yürüdüğümde ve kızım trambolinde vakit geçirdiği sırada onu beklerken dizlerim uyuşuyordu. Ben de götürmek istemiyordum" dedi.