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15 Şubat 2022 Salı 00:53:00 - Güncelleme:15 Şubat 2022 Salı 00:53:00

Baba evde parçalanmış, oğlu ise bahçede donmuş halde ölü bulundu

Kaynak: İHA

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Sivas'ın İmranlı ilçesi Eskikapımahmut köyünde bir evde yaşlı adamın parçalanmış cesedi bulunurken, oğlunun cesedi de evin bahçesinde donarak ölmüş halde bulundu.

İmranlı ilçesine bağlı Eskikapımahmut köyü sakinlerinden bir vatandaş, kışın sadece Ö.K. (44) ve babası M.K'nin (74) yaşadığı köye gitti. Ö.K.'nin evin bahçesinde hareketsiz yattığını gören şahıs, jandarma ekiplerine haber verdi.

Köye gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ö.K'nin soğuktan donarak öldüğü anlaşıldı. Evde yapılan incelemede ise parçalanmış bir erkek cesedi bulundu.

Cesedin Ö.K. ile birlikte yaşayan babası M.K'ye ait olduğu düşünülürken, baba ve oğlunun günler önce öldüğünün tahmin edildiği belirtildi.

Ö.K'nin akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürüldü. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Etiketler : İmranlı ilçesi jandarma sağlık ekipleri
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