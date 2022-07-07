Azmiyle örnek oluyor

Azmiyle örnek oluyor

Kocaeli Dilovası'nda yaşayan 17 yaşındaki Enhar Efe Düz, hayvancılık yapan ailesine yardım ediyor. Her sabah erkenden uyanarak kurbanlık olarak yetiştirdikleri hayvanların yemlerini veren Enhar, hayvanların bakımının ardından okuluna gidiyor.



Eğitim döneminde, okul saatlerinin dışında eline değneğini alarak koyunları dağda, tepede otlatmaya götüren Enhar, sırtından okul çantasını ayırmıyor. Bir yandan hayvanlarla ilgileniyor, dinlendiği sırada bulduğu yere oturarak ders çalışıyor.