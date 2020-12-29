Azmiyle engel tanımıyor

Elif İldem, 4 yıl içinde paralimpik oyunlarına katılma hakkı elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Sporcu kimliğinin dışında eğitim hayatındaki başarısıyla da dikkati çeken Elif İldem, "Yapamazsın, boş ver' diyenlere karşı hep denedim. Sınırlarımı bu şekilde aştım" diye konuştu.

