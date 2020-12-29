29 Aralık 2020 Salı 22:48:00 - Güncelleme:30 Aralık 2020 Çarşamba 09:36:00
Azmiyle engel tanımıyor
Elif İldem, beyin ile vücut kasları arasındaki iletişimi sağlayan çevresel sinirlerin etkilendiği Charcot Marie Tooth (CMT) hastalığı nedeniyle doktorunun tavsiyesi üzerine 20 yaşında tedavi amacıyla yüzmeye başladı.
Elif İldem, 4 yıl içinde paralimpik oyunlarına katılma hakkı elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Sporcu kimliğinin dışında eğitim hayatındaki başarısıyla da dikkati çeken Elif İldem, "Yapamazsın, boş ver' diyenlere karşı hep denedim. Sınırlarımı bu şekilde aştım" diye konuştu.