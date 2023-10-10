Azmi başarı getirdi

Kastamonu'da lise üçüncü sınıfta salıncaktan düşerek omurgasını kıran ve 2 yıl tedavi gören Sedanur Karaosmanoğlu, çocukluk hayali olan spor bilimleri fakültesini kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Sedanur "Omuriliğimde kırıklar oluştu, iki yıl boyunca tedavi gördüm. Çok çalıştım, kendime inandım. Bazı hazırlık kursları sakatlığımdan dolayı beni kabul etmedi. Ama hiç vazgeçmedim" dedi.

