Azez'de yapımı tamamlanan briket evler sahiplerine teslim edildi
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'nin kuzeyinde savaş mağduru aileler için yapımını tamamladığı 350 briket evi sahiplerine teslim etti.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye’nin kuzeyindeki İdlib ve Azez bölgelerinde çadırlarda yaşayan ailelerin daha rahat yaşaması için blok ev projeleri gerçekleştirdi.
Vakıf, Azez Mukaveme kampında 350 blok evin inşaatını tamamladı.
Blok evlerin her birisinde sivillerin yaşamlarını kolaylaştıracak mutfak, lavabo ve banyo bulunuyor.
Ayrıca Azez Mukaveme kampı içerisinde Hüdayi Vakfı ve TDV tarafından inşa edilen Musa Efendi Camisi'nin açılışı gerçekleştirildi.
Açılışa, Kilis Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, TDV ve Hüdai Vakfı temsilcileri katılarak, ihtiyaç sahiplerine yapımı tamamlanan blok evler teslim edildi.
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