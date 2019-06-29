Ayvalık'ta yazlıkçılar yol kapattı (Şezlong eylemi)
Balıkesir'de bir grup yol kapatma eylemi yaptı. Bir sürücü otomobilini kalabalığın üzerine sürdü. Geri manevra yaptığındaysa bir jandarmayı ezerek yaraladı.
Ayvalık ilçesinde sahile koydukları şezlong ve şemsiyelerin belediye ekipleri tarafından kaldırılmasına tepki gösteren yazlıkçılar, yol kapatma eylemi yaptı. Eylem sırasında geri manevra yapan bir otomobilin çarptığı uzman çavuş hafif yaralandı
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yvalık'ta tatilciler eylem yaptı. Nedeni halk plajında bıraktıkları şemsiyelerin belediye ekipleri tarafından kaldırılması.
Seslerini duyurmak için yolu kapattılar
Jandarmalar asayişi sağlamak için olay yerine geldi. O sırada bir sürücü aracını kalabalığın üstüne sürdü. Geri manevra yaparken de jandarmayı ezdi.
Yaralanan jandarma hastaneye kaldırıldı. Eylemci grup da zabıtaların ikna çabası ardından yolu açtı.
(iHA)
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