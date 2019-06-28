28 Haziran 2019 21:38 | Cuma
Aytaç Durak'ın aracına saldırı
Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın otomobilinin lastiklerini bıçakla kestiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret eden Aytaç Durak, çıkışta park halindeki otomobilinin lastiklerinin kesildiğini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, S.Ö'yü gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- CHP'li Kaftancıoğlu için ilk duruşma bugün görüldü! 17 yıl hapis talebiyle yargılanıyor
- Aytaç Durak'ın aracına saldırı
- Karayollarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalara ilişkin açıklama
- THY'den anlamlı paylaşım! Şehit Eren için uçağımız çok yakında Trabzon'da...
- İstanbul Boğazı'nda gürültü kirliliği önlenecek