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13 Ağustos 2022 Cumartesi 19:30:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2022 Cumartesi 19:30:00

Ayşe Öğretmen attığını vuruyor

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Türkiye'nin ilk kadın atlı okçuluk takımını kuran sınıf öğretmeni Ayşe Melek erkek rakiplerini geride bırakıp, kürsüye çıktı. Ayşe Öğretmen, atı ‘Boksör'ün üzerinde Türk bayrağını gururla dalgalandırdı.

TÜRK KADINI ADINA GURUR TABLOSU

Erzurum'da sınıf öğretmeni ve aynı zamanda Kızıl Elma Geleneksel Sporlar ve Atıcılık Kulüp Başkanı Ayşe Melek Okuyucu (41), Ankara'da düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakasında birçok erkek rakibini geride bırakarak üçüncü oldu. Şampiyonluğu kıl payı kaçıran, elde ettiği 32.37 puanla kadınlarda yeni bir rekora imza atan Ayşe Melek, "Bir kadının erkeklerle yarışabileceği ender sporlardan birisi olan atlı okçulukta kürsüye çıkmak Türk kadını adına gurur verici" dedi.

RAKİPLERİNİN KORKULU RÜYASI OLDU

20 yılını verdiği judoyu sakatlanınca bırakmak zorunda kalan, 10 yıldır atlı okçuluk sporu ile uğraşan Ayşe öğretmen, 4 yıl önce Kızıl Elma Geleneksel Sporları ve Atlı Okçuluk Kulübü'nü kurdu. 100 sporcusu bulanan kulüpte erkek ve kadınlara at binmeyi ve at sırtında ok atmayı öğreten Ayşe Melek, katıldığı yarışlarda erkek rakiplerinin bile korkulu rüyası haline geldi. Genç öğretmen, Ankara'da yapılacak final müsabakalarında 'Boksör' adlı atı ile şampiyon olacağına inandığını söyledi.

Etiketler : atlı okçuluk ayşe melek spor
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