Ayşe Öğretmen attığını vuruyor

TÜRK KADINI ADINA GURUR TABLOSU



Erzurum'da sınıf öğretmeni ve aynı zamanda Kızıl Elma Geleneksel Sporlar ve Atıcılık Kulüp Başkanı Ayşe Melek Okuyucu (41), Ankara'da düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakasında birçok erkek rakibini geride bırakarak üçüncü oldu. Şampiyonluğu kıl payı kaçıran, elde ettiği 32.37 puanla kadınlarda yeni bir rekora imza atan Ayşe Melek, "Bir kadının erkeklerle yarışabileceği ender sporlardan birisi olan atlı okçulukta kürsüye çıkmak Türk kadını adına gurur verici" dedi.

RAKİPLERİNİN KORKULU RÜYASI OLDU



20 yılını verdiği judoyu sakatlanınca bırakmak zorunda kalan, 10 yıldır atlı okçuluk sporu ile uğraşan Ayşe öğretmen, 4 yıl önce Kızıl Elma Geleneksel Sporları ve Atlı Okçuluk Kulübü'nü kurdu. 100 sporcusu bulanan kulüpte erkek ve kadınlara at binmeyi ve at sırtında ok atmayı öğreten Ayşe Melek, katıldığı yarışlarda erkek rakiplerinin bile korkulu rüyası haline geldi. Genç öğretmen, Ankara'da yapılacak final müsabakalarında 'Boksör' adlı atı ile şampiyon olacağına inandığını söyledi.