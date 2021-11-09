Aynı sınıfta ders alıyorlar... İranlı anne kızın Türkçe aşkı

ANNESİNİ DE SINAVA HAZIRLADI

Küçük yaşlarından itibaren tatil için ailesiyle geldiği Türkiye'ye karşı farklı bir sevgi besleyen Sara Shekarchi (19), Türk dizilerini izleyerek Türkçe öğrenmeye başladı. Türkiye'de okumaya karar veren Sara, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nü kazandı. Sara, iyi seviyede Türkçe bildiği ve hazırlık sınavını geçtiğini için direkt başladığı birinci sınıfı, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan tamamladı.

İKİ AY ÖNCE İSTANBUL'A GELDİLER

Bu süreçte Sara'nın annesi Maryam Mirzahashemi de kızından ilham alarak 49 yaşında eğitimine devam etme kararı aldı. Kızının da yardımıyla sınava hazırlanan Maryam, aynı üniversitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda Acil Tıp Teknikerliği Bölümü'ne yerleşti. Yüz yüze eğitime geçilince, 2 ay önce İran'ın Mehrşehr Karaj şehrinden gelerek İstanbul'a yerleşen anne kız, aynı üniversitede okumanın mutluluğunu yaşıyor.

19 yaşındaki Sara Shekarchi, annesiyle aynı üniversitede okumanın çok keyifli olduğunu söyleyerek, "Birlikte gidip geliyoruz. Birbirimize yardım ediyoruz. Birlikte ders çalışıyoruz. Kütüphaneye gidiyoruz." dedi. Acil Tıp Teknikerliği Bölümü'nde hazırlık okuduğunu, Türkçeyi çok sevdiğini, bu yüzden Türkiye'de eğitimine devam ettiğini söyleyen anne Maryam Mirzahashemi ise kızıyla aynı üniversitede olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

