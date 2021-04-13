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13 Nisan 2021 Salı 22:06:00 - Güncelleme:13 Nisan 2021 Salı 22:59:00

Aynı cadde üzerinde 1 dakika arayla iftar yapıyorlar

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Samsun'un Terme ilçesine bağlı Ambartepe mahallesi ile Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Şenbolluk mahallesinin sakinleri, aynı cadde üzerinde karşılıklı oturdukları evlerde, 1 dakika arayla oruçlarını açıyor.

İki kentin sınırı olan caddenin yarısının Samsun diğer yarısının ise Ordu'ya ait olması nedeniyle bölgede yaşayanlar ilginç bir durumla karşılaşıyor.

Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde ramazan ayında 1 dakika arayla oruçlarını açıyor.

Caddenin Ordu tarafında oturan Şükrü Kışla, Şenbolluk mahallesinde oturduğunu, aynı cadde üzerinde bulunan Ambartepe mahallesi ile aralarında 1 dakikalık iftar farkı olduğunu aktardı.

Sahur'da da aynı şekilde 1 dakikalık fark bulunduğunu kaydeden Kışla, "Şenbolluk mahallesinin camisinde ezanı ben okuyorum. Biz ezanı Samsun tarafından bir dakika önce okuyoruz ve orucu bir dakika erken açmış oluyoruz." dedi.

Seyfettin Kışla ise iftarı, Samsun tarafından 1 dakika önce yaptığını belirterek, "Caddenin karşısı bizden bir dakika sonra iftarını açıyor. Sahurda da biz bir dakika erken sahura başlıyoruz. Aynı cadde üzerinde yaşamanın ilginç tarafı da bu. Her ilde böyle ilginç durumla karşılaşılmaz. Samsun tarafından uyanıklık yapıp bizim tarafa geçen 1 dakika erken orucunu açmış oluyor. Koronavirüs salgını öncesinde birbirimize iftara giderken Ordu tarafında sahur yapıp Samsun tarafında 1 dakika geç iftar açtığımız da oluyordu. Zaman zaman da mahalle sakinleri arasında bunun şakalaşmasını da yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : samsun Terme ilçesi iftar
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