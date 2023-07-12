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12 Temmuz 2023 Çarşamba 07:49:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 07:49:00

Ayı yavrusu 'Cindy'e ikinci hayat

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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde doğada ölmek üzereyken bulunan ayı yavrusu "Cindy", Kars'taki Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinde 2 aylık tedaviyle sağlığına kavuştu.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde doğada ölmek üzereyken bulunan ayı yavrusu "Cindy", Kars'taki Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinde 2 aylık tedaviyle sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Mete Cihan, merkeze çok bitkin getirilen "Cindy"ye araba çarptığını tahmin ettiklerini söyledi. Ayı yavrusunun, bulunduğunda zatürre geçirdiğini, vücudunda yaralar, ayağında da kırık olduğunu anlatan Cihan, "Geldiğinde genel durumu çok kötüydü, açlık ve hastalıklarından ölmek üzereydi." dedi.

İlk olarak enfeksiyon tedavisi uyguladıkları "Cindy"yi, anesteziyi kaldırabilecek kondisyona ulaştıktan sonra ameliyata aldıklarını belirten Cihan, "Kemiklerine eksternal fiksasyon tedavisi uyguladık. Cindy, tedavisinin ardından iyileşmeye başladı, şu anda durumu iyi. Önümüzdeki hafta pimleri alınacak. Biraz daha rehabilite ettikten sonra bakım merkezlerine gönderilecek." diye konuştu.

Şu an 3 aylık olan ayının gönüllü bakıcısı Veteriner Fakültesi öğrencisi Ahmet Özdişli de yaklaşık 20 gündür kemikleri kaynama aşamasına gelen ayının sağlığına hızla kavuşmaya başladığını ifade etti.

Ayı yavrusunu sebze, meyve, bal ve süt karışımlarıyla beslediklerini anlatan Özdişli, "Kötü bir şekilde aspire olduğu için ciğerleri hala toparlama aşamasında. Şu an iyi durumda." bilgisini verdi.

Etiketler : Ayı yavrusu Cindy Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma
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