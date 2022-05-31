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31 Mayıs 2022 Salı 22:26:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2022 Salı 22:26:00

Ayı saldırısından ölü taklidi yaparak kurtuldu

Kaynak: DHA

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Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesinde, arazide otlayan ineklerini almaya giden bir kişi, ayı saldırısına uğradı. Kolundan ve sırtından yaralanan adam, ölü taklidi yaparak kurtulabildi.

Karabük'te demir-çelik fabrikasında işçi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Ramazan Kadıncı, Abdipaşa beldesi Kadıoğlu Mahallesi'ndeki annesi Fatma Kadıncı'yı ziyarete geldi.

Geçen hafta cuma günü akşam saatlerinde evlerine 1,5 kilometre uzaklıktaki tarladan hayvanları getirmek için yola çıkan 52 yaşındaki Ramazan Kadıncı, arazide otlayan ineklerini almaya gittiği sırada ayı saldırısına uğradı.

"AYI ÖLDÜĞÜMÜ DÜŞÜNEREK BENİ BIRAKTI"

Bir anda saldıran ayı, önce Kadıncı'nın sol kolunu ardından sırtının çeşitli yerlerini ısırdı. Vücuduna 60 dikiş atılan Kadıncı, boğuşma anında yere yattığını, ayının onu öldü sanarak bıraktığını söyledi.

Yaşadığı duruma çok şaşıran Kadıncı, "Hep ayıları televizyonda görüyordum ama şimdi canlısını görmüş oldum. Boğuşma anında çok bağırdım ve yere yattım. 'Ayı, sanırım beni, öldü' sandı öyle bıraktı. Bu ayılara çözüm bulunması gerekir" dedi.

Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadıncı'ya, 60 dikiş atıldı. Kadıncı, iki günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

"ENDİŞE İÇİNDEYİZ, KORKUYORUZ"

Aynı bölgede bulunan Ulupınar Mahallesi'nin muhtarı Musa Tüfekçioğlu da, "Bizim burası şehir merkezine çok yakın, bu ayılar arı kovanlarını parçaladı. Yine bir ineğimizi telef etti. Bu konuda çok endişe içindeyiz, köyde yaşayanlar dışarı çıkmaya korkuyor. Yine dün gece mahallede yaşayan bir vatandaşımızın karşısına çıkmış, kaymakamlığa başvurduk. Bu konuda önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Etiketler : Karabük çelik fabrikası Bartın Devlet Hastanesi
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