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29 Haziran 2019 01:15 | Cumartesi

Aydınlı babadan ilginç buluş! 7 aylık bebeğini karpuzun için oturtarak serinletti

Aydın’ın Çine ilçesinde yaşayan evli ve 2 kız babası Mustafa Avohan, sıcaktan bunalan 7 aylık kızı Alya Avohan’ı oyduğu 18 kiloluk karpuzun içine koyarak serinletti.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle Aydın ve çevresinde sıcaklıklar 40 dereceye yaklaştı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için her yolu deniyor.

18 KİLOLUK KARPUZU OYDU

Aydın'ın Çine ilçesinde esnaflık yapan Mustafa Avohan 7 aylık kızı Alya Avohan’ı serinletmek için ilginç bir yöntem denedi. Manavdan aldığı 18 kiloluk karpuzun içini oyan baba Avohan, kızını oyduğu karpuzun içerisine koydu. Karpuzun içerisinde serinleyen Alya bebek, sevimli ve bir o kadar da ilginç görüntüsü ile dikkat çekti. Minik Alya’nın karpuzun içerisindeki sevimli halleri babası Mustafa Avohan tarafından kayda alındı.

ALYA BEBEK MUTLU

Kızının sıcaklardan dolayı huzursuz olduğunu hissettiğini kaydeden Mustafa Avohan, “Kızım henüz 7 aylık bir bebek. Sıcaklardan dolaylı huzursuz olduğunu fark ettim. Bizler bile bu sıcaklara dayanamıyorken, kızımın sıcaktan bunalmasına bir son vermek için çare aramaya başladım. Alya’nın karpuza karşı bir ilgisi vardı. Ne zaman görse gülümsemeye başlar ve iştahla yerdi. Kendimce düşünürken karpuz aklıma geldi. Kızımı bu şekilde hem serinletip hem de mutlu edebileceğimi düşündüm. Düşündüğüm gibi de oldu. Eşim bile karpuzu görünce şaşırıp bu kadar büyük karpuzu ne yapacağımı sormuştu. Ona da sürpriz oldu. Zaman, zaman kendimce bulduğum bu çözümü uygulamaya devam edeceğim” dedi.

(İHA)

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