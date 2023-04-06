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06 Nisan 2023 Perşembe 07:13:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 07:13:00

Aydın'ın Kapadokyası

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sahip olduğu kırmızı, kahverengi ve gri tonlarıyla gökkuşağına benzetilen ve "Aydın'ın Kapadokyası" olarak anılan renkli peri bacaları keşfedilmeyi bekliyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sahip olduğu kırmızı, kahverengi ve gri tonlarıyla gökkuşağına benzetilen ve "Aydın'ın Kapadokyası" olarak anılan renkli peri bacaları keşfedilmeyi bekliyor. Kimilerinin "Gökkuşağı Tepeleri" olarak adlandırdığı bölge oluşturduğu renk cümbüşüyle de görenleri kendine hayran bırakıyor.

Etiketler : Aydın Sultanhisar ilçesi Aydın'ın Kapadokyası

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