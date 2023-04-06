Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sahip olduğu kırmızı, kahverengi ve gri tonlarıyla gökkuşağına benzetilen ve "Aydın'ın Kapadokyası" olarak anılan renkli peri bacaları keşfedilmeyi bekliyor. Kimilerinin "Gökkuşağı Tepeleri" olarak adlandırdığı bölge oluşturduğu renk cümbüşüyle de görenleri kendine hayran bırakıyor.

