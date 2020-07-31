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31 Temmuz 2020 Cuma 21:02:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2020 Cuma 21:02:00

Aydın'ın Dutağaç Köyü'ndeki vatandaşlardan ASKİ'ye su tepkisi: Kokma noktasına geldik

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Aydın'ın Bozdoğan İlçesine bağlı Dutağaç Köyü, susuz bir yaz geçiriyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) artezyen kuyusu açılması için defalarca müracaat eden vatandaşlar, şimdiye kadar bir sonuç alamadı.

Bozdoğan’a bağlı Dutağaç Köyü sakinleri yaklaşık bir aydır susuzluk çekiyor. Temizliğin hayati önem taşıdığı pandemi günlerinde taşıma su ile hayatlarını sürdürmeye çalışan köylüler Büyükşehir Belediyesi’ne ateş püskürdü. Manşet Aydın gazetesinin haberine göre köylüler, kendi imkanlarıyla para vererek dışarıdan aldıkları tankerler dolusu suyu, köyün su deposuna dolduruyor. Vatandaşlar musluklardan akan su, sayaçtan geçtiğinden ASKİ’ye fatura ödüyor. Böylece ASKİ, vermediği suyun parasını köylülerden tahsil etmiş oluyor.

“Kokma noktasına geldik”

Dutağaç Köyü’nde ikamet eden Cüneyt Özel adlı vatandaş, bir aya yakın zamandır köylerinde su olmadığını söyledi.

Dışarıdan tankerlerle getirdikleri su ile hayatlarını sürdürmeye çalıştıklarını belirten Özel, “Köyümüzde bir artezyen kuyusu açılması için ASKİ’ye müracaatlarımız oldu. Ancak ödenek yokluğu bahane edilerek kuyu açmaya yanaşmıyorlar. Kurban Bayramı’nda susuz kalmamak için 4 ayrı tankerle köyün deposuna sürekli olarak su taşıdık. Buna rağmen haftada bir kez banyo yapabiliyoruz. Kokma noktasına geldik. İçme suyumuz zaten yetersiz. Olan suyu da bazı vatandaşlar sebze sulamada kullanıyor. Yani köyümüzün su sorunu sondaj kuyusu açılmadan çözülmez” diye konuştu.

Veli Çolak adlı vatandaş ise tankerlerle taşıdıkları suların sağlıklı su olmadığını belirterek, “Yaşlılarımız evlerde bu taşıma suyu içiyorlar” dedi.

Yerel seçimlerden önce köylerini ziyaret eden siyasilerin köylerinin hem su sorununu çözme hem de şebekeyi değiştirme sözü verdiklerini anlatan Nevzat Bağcı adlı vatandaş ise “Bizim kaynaktan gelen su ile çeşmelerden akan suyumuz aynı değil. Şebeke 40-50 senelik. Su yerine çamur akıyor. Onun için şebekenin değişmesi lazım. Kaçak filan da var. Aslında bizim suyumuz çok kaliteli bir su. Ancak, şebekenin eski olması sebebiyle bu iyi suyu kullanamıyoruz. Bu sebeple içme suyumuzu başka köylerden getiriyoruz.

Salih Akbaş adlı vatandaş da akşam işten döndüklerinde duş almak için su bulamadıklarından şikayet ederek, köylerine acilen bir su sondaj kuyusu açılması taleplerinin olduğunu anlattı.

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