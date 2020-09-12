Aydın'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Altınkum Mahallesi İnönü Bulvarı'nda Selami Yardımcı yönetimindeki hafif ticari araç, ara sokaktan çıkan Bülent Şen'in kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen hafif ticari araçla motosiklet, Bedia Çiçek yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

Kazada sürücü Şen ve aynı motosikletteki Utku Berkay Şen ile sürücü Yardımcı ve aynı araçtaki Yılmaz Aslan yaralandı.

Didim Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Şen, Aydın'a sevk edildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.