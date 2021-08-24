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24 Ağustos 2021 Salı 18:17:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2021 Salı 18:17:00

Aydın'da ve Muğla'da orman yangınları: Müdahale sürüyor

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Aydın Karpuzlu ilçesi ve Muğla Seydikemer ilçelerinde orman yangınları çıktı. Yangınları söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Aydın'ın Karpuzlu ve Koçarlı ilçeleri ile Muğla'nın Milas ilçesi sınırında saat 16.30 sıralarında yangın meydana geldi.

Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine giden ekipler karadan çalışmalara başlarken, helikopterler de sortileri ile alevlere havadan müdahale ediyor.

MUĞLA

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 2 uçak, 10 helikopter, 12 arazöz ve iş makinesiyle çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Ekipler, yangının daha geniş bir alana yayılmaması için büyük çaba harcıyor. Söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri ve vatandaşlar da destek veriyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Etiketler : Aydın Karpuzlu ilçesi yangın muğla orman yangınları
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