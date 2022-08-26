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26 Ağustos 2022 Cuma 00:50:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2022 Cuma 00:50:00

Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Kaynak: AA

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Aydın'ın Germencik ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Aydın-İzmir Otoyolu Mursallı Mahallesi'nde Ayşe A.'nın yönetimindeki otomobil, bekleme halindeki otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobillerdeki Songül Karaca İlboğa ile Ayşe Gödek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Ayşe A., İrfan İ., Ümmü A. ile Yusuf A. kaldırıldıkları Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Cenazeler, Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Etiketler : Aydın Trafik Kazası Cenaze
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