  • BIST
    1034.4
  • Dolar
    7,2174
  • Euro
    8,5846
  • Altın
    478,1770
İstanbul
23 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Senatosu hükümet çalışanlarına TikTok'u indirmelerini yasaklayan yasa tasarısını onayladı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Mısır ile yaptıkları anlaşmanın 'meşru' olduğunu savundu
Şanlıurfa Valiliği açıkladı: Bir ay süreyle yasaklandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Mısır ve Yunanistan anlaşması açıklaması: Yok hükmündedir
3'lü Libya toplantısının ardından ortak açıklama
Fransa'da koronavirüs ölümleri 30 bin 312'ye yükseldi
'İnek sağmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı! 3 gündür haber alınamıyor
Suudi Arabistan'da 35 kişi KOVID-19 nedeniyle öldü
Bakan Akar, ABD Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Arda Turan: Ben Galatasaraylıyım ve Galatasaray'ı seviyorum
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Vella ile bir araya geldi
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
Bakan Koca çarpıcı rakamları paylaştı! İşte koronavirüste son durum
Oyuncu Üstün Asutay son yolculuğuna uğurlandı
Mısır ile Yunanistan 'deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını' imzaladı
Pentagon Başmüfettişliği YPG/PKK'nın çocukları silah altına almaya devam ettiğini açıkladı
Beyrut'ta enkaz altında 27 saat sonra mucize kurtuluş
TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan ATAK helikopterlerimiz belirlenen hedefleri tek tek imha ediyor
Fenerbahçe, Filip Novak'ı transfer ettiğini resmen açıkladı
PFDK Trabzonspor'a ceza yağdırdı
Otomotiv sektörünü pandemi durdurmadı: Yüzde 600'lere varan rekor artış
Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşma, Türkiye için yok hükmündedir
Trump: Seçimlerden önce Kovid-19 aşısının hazır olması mümkün
06 Ağustos 2020 Perşembe 21:09:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 21:09:00

Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

ABONE OL

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Efeler ADÜ varyantında 19.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aytepe mesire alanı yolu üzerinden şehir merkezine doğru seyir halinde olan 09 ADN 223 plakalı aracın kadın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Takla atmanın etkisiyle ters dönen aracında kalan kadın sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü araçtan kurtararak Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, sürücünün sağlık durumu hakkında bilgi alınamadı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER