VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Denizaltı krizi büyüyor!
Akılalmaz olay... İstanbul'da 12 avukat bu tuzağa düştü!
İstanbul için saat verdi
ABD'de ordu ile istihbarat arasında gerilim!
İngiltere'de Türkiye bayramı!
Zirveye damga vuran kriz! Liderler birbirine girdi
Alkol alışkanlığı belediyede başlar!
Aydın'da silahlı kavga! Yüksek müzik tartışması kanlı bitti
İETT aracında bir yeni skandal daha!
Beyaz Orkide Alkan'ı yaktı
Sezen desteği
Kadınlar dikkat! Yumurtalık kanserinin 9 belirtisi
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 19 Eylül
Hatırlatma dozu düşen antikor seviyesini yükseltiyor
Beldeki ağrının sebebi fıtık olmayabilir
Kaygı düşman değil, doğal bir duygudur
Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidiyor
'Akıllı Tarım Atölyeleri' TEKNOFEST'te boy gösterecek
Çin'de tek başına karantinaya alınan çocuğun görüntüsü tepki çekti
PKK'ya ağır darbe! Süleyman Soylu duyurdu
Başkan Erdoğan: Üniversitelerde kalitenin yükseltilmesine teksif edeceğiz
Türkiye'de bugün 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı
İstanbul'da beklenen yağış başladı
İçişleri Bakanlığı: Gaziantep'te bombalı eylem engellendi
19 Eylül 2021 Pazar 09:16:00 - Güncelleme:19 Eylül 2021 Pazar 09:16:00

Aydın'da silahlı kavga! Yüksek müzik tartışması kanlı bitti

Kaynak: AA

ABONE OL

Aydın'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Güvercinada Caddesi'ndeki bir işletmeye müşteri olarak gelen Y. D, D.D, E.K. ve A.Ç. müzik sesinden dolayı işletme sahibi ve çalışanlar H.D, O.İ. ve Ç.Ü. ile tartışmaya başladı. İşletmenin dışında süren kavgada, H.D. ve O.İ, silahla, Ç.Ü. ise darp sonucu yaralandı.

Müşterilerden Y.D. ve D.D. de darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili A.Ç. ve E.K. gözaltına alındı.

Etiketler : Aydın silahlı kavga Kuşadası ilçesi
"Sadece arkadaşız"

"Sadece arkadaşız"
'Şahsiyet'Meksika'da

'Şahsiyet'Meksika'da
Aziz dizisine özel plato kuruldu

Aziz dizisine özel plato kuruldu
2 yıl sonra yeniden tiyatroda

2 yıl sonra yeniden tiyatroda
Zara'dan Balkan çıkarması

Zara'dan Balkan çıkarması
9 milyon gururu

9 milyon gururu
Uğur Yücel 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu

Uğur Yücel 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu
İzmir fatihi Simge

İzmir fatihi Simge
Toplantı telaşı

Toplantı telaşı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER