Aydın'da silahlı kavga! Yüksek müzik tartışması kanlı bitti
Kaynak: AA
Aydın'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Güvercinada Caddesi'ndeki bir işletmeye müşteri olarak gelen Y. D, D.D, E.K. ve A.Ç. müzik sesinden dolayı işletme sahibi ve çalışanlar H.D, O.İ. ve Ç.Ü. ile tartışmaya başladı. İşletmenin dışında süren kavgada, H.D. ve O.İ, silahla, Ç.Ü. ise darp sonucu yaralandı.
Müşterilerden Y.D. ve D.D. de darbedilerek yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili A.Ç. ve E.K. gözaltına alındı.
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