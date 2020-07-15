Aydın'da polis ceza yazınca motosikletini yaktı, gözaltına alındı

Aydın'ın Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, saat 00.30 sıralarında, Yeni Mahalle Ordu Caddesi'nden Belediye Meydanı yönüne giden 31 yaşındaki Fatih Çobanoğlu yönetimindeki 09 ABP 264 plakalı motosikleti durdurdu.



Yapılan kontrolde motosikletin muayene ve sigortasının olmadığı, sürücüsünün de ehliyetinin yetersiz olduğu belirlendi.

CEZAYI DUYUNCA ATEŞE VERDİ

Çobanoğlu'na toplam 2 bin 876 lira para cezası kesildi. Kesilen cezaya sinirlenen Çobanoğlu, motosikletinin yakıt deposunun kapağını açıp, çakmağıyla ateşe verdi. Motosiklet bir anda alev topuna döndü.

GÖZALTINA ALINDI



Çağırılan itfaiye ekibi, su sıkarak alevleri söndürdü. Motosiklet kullanılmaz hale gelirken, polis, sürücü Çobanoğlu'nu, hakkında 'genel güvenliği tehlikeye düşürmek' suçundan tutanak tutup, gözaltına aldı.