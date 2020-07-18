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18 Temmuz 2020 Cumartesi 13:22:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2020 Cumartesi 13:23:00

Aydın'da orman yangını

Kaynak: IHA

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Aydın Dalama ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Aydın Dalama ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Dalama ilçesi Yeniköy bölgesindeki ormanlık arazide öğle saatlerinde orman yangını başladı. Yangına havadan 4 helikopter, karadan 6 arazöz, 6 su ikmal aracı ve bir dozer sevk edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi havadan ve karadan devem ederken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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