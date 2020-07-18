Aydın'da orman yangını

Aydın Dalama ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Dalama ilçesi Yeniköy bölgesindeki ormanlık arazide öğle saatlerinde orman yangını başladı. Yangına havadan 4 helikopter, karadan 6 arazöz, 6 su ikmal aracı ve bir dozer sevk edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi havadan ve karadan devem ederken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.