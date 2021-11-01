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01 Kasım 2021 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:01 Kasım 2021 Pazartesi 16:00:00

Aydın'da korkutan arazi çatlakları

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Aydın'ın Germencik ilçesinde 11 gün önce Hıdırbeyli, Mursallı ve Ömerbeyli mahallerinde oluşan derin çatlaklar, Alangüllü Mahallesi'nde de meydana geldi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 11 gün önce Hıdırbeyli, Mursallı ve Ömerbeyli mahallerinde oluşan derin çatlaklar, Alangüllü Mahallesi'nde de meydana geldi. Germencik Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Halil Çetinkaya, "Germencik'in dört bir yanında çatlaklar oluşmaya başladı. Derneğimize her yerden ihbarlar geliyor. Çatlakların ilçe merkezine inmesinden korkuyoruz" dedi.

Etiketler : korkutan arazi çatlakları Aydın Germencik ilçesi
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