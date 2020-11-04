Ayda'nın annesi gözyaşları ile toprağa verildi

Rıza Bey Apartmanı'nda kurtarılan Ayda'dan sonra cesedine ulaşılan Fidan Keskin Gezgin'in cenazesi, ailesi tarafından Mezarlıklar Müdürlüğü'nden alındı.

Gezgin'in cenazesi, Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenazeye Gezgin'in eşi Uğur ve oğlu Atakan Gezgin'in yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Gezgin'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Taziyeleri kabul eden Uğur Gezgin, cenaze boyunca elini tuttuğu oğluna namazın sonunda, "Oğlum annene hoşçakal de" ifadesini kullandı.Atakan Gezgin de annesinin tabutuna dokunarak, "Hoşçakal" dedi.

AYDA'NIN BABASI: 20 DAKİKA ÖNCE KONUŞTUK

İzmir'deki deprem sonrası bina enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in babası Ufuk Gezgin, kızını enkazdan çıkartıldıktan sonra hastanede sadece 2 dakika görebildi.

Yaşamsal fonksiyonlarında bir sıkıntı olmadığını belirterek, binaların denetlenmesi konusunda el ele vererek bir çalışma yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Eşi Fidan Gezgin'in Hacılarkırı Mezarlığı'ndaki cenazesinde taziyeleri kabul eden Ufuk Gezgin, başsağlığı dileyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’a, "AFAD'çılarla konuşun.

Tuttuğunuz zaman tuz buz oluyor, betonunda sıkıntı var, demirinde sıkıntı yok. Denetlenmiyoruz, lütfen denetleyin. Can bu Başkanım, lütfen." dedi.

Eşinin cenazesinin defnedilmesinin ardından tekrar mezarının başına gelen Gezgin'e CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da taziyesini iletti.

Ufuk Gezgin, Özkoç'tan da binaların denetlenmesini isteyerek, "Bunun sağı solu, partisi yok. El ele vermemiz lazım.

Denetleme yapmamız lazım. Yapılmıyor. Siz de yapmıyorsunuz, o da yapmıyor, hiç kimse yapmıyor. Bu can, bundan ötesi var mı?

Ötesi yok. Lütfen, istirham ediyorum tüm devletimize, denetlesinler. Para kazansın insanlar, kazanmasın demiyoruz ama can bu.

3 kuruş fazla olsun, sağlam olsun. Bu başımıza gelecek. Şurada 9 apartman yıkılmış. Hepsi yıkılsaydı daha büyük şeyler olacaktı. Ekipler daha az olacaktı, çıkarılma şansı daha az olacaktı." diye konuştu.

Gezgin, gazetecilerin binayla ilgili herhangi bir rapor bulunup bulunmadığına dair sorusu üzerine, "1996'da 'Deprem yönetmeliğine uygundur.' diye şey verilmiş. Daha sonra kolonlarına güçlendirme yapıldı.

Öyle kolon kesme, herhangi şey yok, bunlar uydurma. Bilmiyorum müteahhitti bulundu mu, o mu uydurdu? AFAD'çılarla görüşebilirsiniz, 'Betonunda sıkıntı var, demirinde sıkıntı yok.' diyor. 'Çimento kullanılmamış.' diyor.

Tuttuğun zaman elinde puf patlıyor. Zaten enkazın uzun sürede kaldırılmasının sebebi o. Kepçe ya da vinç aldığı zaman tuz buz oluyor." ifadelerini kullandı.