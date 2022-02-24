Ay'da cam bilye şoku

Çin'in uzay aracı Yutu-2, Ay yüzeyinde iki cam küre tespit etti. Yarı saydam yapıda olan cam kürelerin kimyasal yapısıyla ilgili detaylı araştırma yapılamadı. Uzay araştırmacıları, bu keşif neticesinde Ay tarihi ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olunabileceğini düşünüyor.



Ay yüzeyinde benzer yapıda çok sayıda cam küre bulunuyor. Ancak Yutu-2'nin keşfettiği küreler, özellikle de boyutları itibarıyla dikkat çekiyorlar. Öyle ki Ay'da bulunan benzer kürelerin boyutları genelde 1 mm ve altında olurdu. Ancak bu kürelerin boyutları 15 ila 25 mm aralığında değişiyor. Yalnız bu durum da ilk değil. Zira Apollo 16 görevinde 40 mm'lik cam küreler keşfedilmişti.

Uzay araştırmacıları, Yutu-2'nin keşfinden memnunlar. Hatta bazı uzmanlara göre bu büyük küreler, Ay tarihinin anlaşılabilmesinde çok önemli bir rol üstlenecek. Ancak bunların gerçekleşebilmesi için Ay yüzeyindeki küreciklerin bir şekilde detaylı olarak incelenmesi gerekiyor.