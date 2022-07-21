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21 Temmuz 2022 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2022 Perşembe 17:30:00

Ayda bir yola çıkan "Hacı Murat"

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Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan Ömer Faruk Yılmaz satın aldığı Murat 124 marka otomobili 150 bin lira masraf ederek yeniledi. Yılmaz, "babadan kalma sevda" olarak nitelediği aracını ayda sadece bir kez kullanıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan Ömer Faruk Yılmaz satın aldığı Murat 124 marka otomobili 150 bin lira masraf ederek yeniledi. Yılmaz, "babadan kalma sevda" olarak nitelediği aracını ayda sadece bir kez kullanıyor. TOFAŞ tarafından 1971'de üretimine başlanan ve adını Bursa'nın Osmanlı'ya başkentlik yaptığı dönemde hüküm süren Sultan 1. Murad'dan alan Murat 124 marka otomobiller, hurda yasasının ardından trafikteki sayısı azalsa da meraklıların halen ilgisini çekiyor. Halk arasında "Hacı Murat" olarak bilinen Murat 124'ler, korunan orijinal özelliklerine göre değişik fiyatlardan alıcı buluyor. Akseki'de galericilik yapan Yılmaz da "babadan kalma sevda" olarak nitelendirdiği Murat 124'üne 2 yıl önce kavuştu. İlçeye 1976'da sıfır kilometre olarak getirilen otomobili ilk sahibinden satın alan Yılmaz, orijinaline uygun yenilediği aracına gözü gibi bakıyor.

Ömer Faruk Yılmaz, "Hacı Murat"ının kendisinden 2 yaş küçük olduğunu söyledi. Otomobili 1,5 yıl önce yenilemeye başladığını belirten Yılmaz, "Konya ile Seydişehir arasında işin ehli ustalar olduğunu öğrendim. Aracı oraya götürerek 1,5 yıllık emeğin sonunda orijinal hale getirdik. Birçok yerden orijinal parçaları bularak araca taktık, bazı parçaları İtalya'dan getirtmek zorunda kaldık. 150 bin liraya yakın masraf ettim." dedi. Geçmiş yıllarda rahmetli babasının Murat 124 alıp sattığını anlatan Yılmaz, çocukluğunun "Hacı Murat"larla geçtiği ifade etti. Yılmaz, yaşadığı bu anılar dolayısıyla Murat 124'lerin kendisi için "babadan kalma sevda" olduğunu dile getirdi. - "Sürekli talipler çıkıyor" Otomobilini çok sevdiğini kaydeden Yılmaz, "Aracımı ayda sadece bir kez hafta sonu dışarı çıkarıp kullanıyorum. 'Hacı Murat'ıma binmekten büyük zevk alıyorum. Yeni otomobiller aynı zevki vermiyor." diye konuştu. Türkiye'nin birçok yerinde Murat 124 tutkunları olduğunu vurgulayan Yılmaz, aracının tamamen orijinal olduğu için bu tutkuya sahip kişiler tarafından yoğun ilgi gördüğünü anlattı. "Hacı Murat"ına sürekli talipler çıktığına işaret eden Yılmaz, "Özellikle Samsun'dan bir arkadaş sürekli arayarak aracı satıp satmayacağımı soruyor. Ben de satmayacağımı ama isterse gelip kullanabileceğini söylüyorum. Murat 124'ümü kesinlikle satmayı düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Etiketler : Hacı Murat Akseki ilçesi Ömer Faruk Yılmaz
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