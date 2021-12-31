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31 Aralık 2021 Cuma 19:00:00 - Güncelleme:31 Aralık 2021 Cuma 19:00:00

Ayaz Ata yollarda

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Vanlı yedek parçacı Sami Usta, Altay ve Orta Asya mitolojilerinde özellikle Kazaklar'da ilk kar ve soğukla ortaya çıkan 'Ayaz Ata' gibi giyindi. Süslediği at arabasıyla sokakları gezip çocuklara yeni yıl hediyesi dağıttı.

AT ARABASI RENGARENK SÜSLENDİ

Van Erciş'te oto yedek parçacılığı yapan Sami Demir, Türk, Altay ve Orta Asya mitolojilerinde özellikle Kazaklarda ilk kar ve soğukla ortaya çıkan, kimsesizlere ve açlara yardım ettiğine inanılan 'Ayaz Ata' geleneğini yaşatmak için harekete geçti. 3 çocuk babası Demir, at arabasını Türk bayrakları, balon, eşya ve renklerle süsledikten sonra çocuklara dağıtacağı hediye paketlerini alarak yola çıktı.

ÇOCUKLAR ALKIŞ YAĞMURUNA TUTTU

İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Ağırkaya Mahallesi'nde yaşayan çocuklara sürpriz yapan Demir, kendisini alkışlayan miniklere çeşitli hediyeler dağıttı. Geçmişi Hıristiyanlar'daki Noel Baba ile Ruslardaki Ded Moroz mitolojisinden çok daha öncelere dayanan 'Ayaz Ata' geleneğini yaşatmayı amaçladığını söyleyen Demir, "Türklerin bu geleneği yüzyıllardır yaptığı bilinen bir gerçek" dedi.

Etiketler : van mitoloji türk altay orta asya ayaz ata
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