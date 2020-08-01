  • BIST
    1126.9
  • Dolar
    6,9819
  • Euro
    8,2087
  • Altın
    443,4230
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Şehirlerimizi engelsiz hale getirmek için belediyelerimizle çalışıyoruz"
Ürken kurbanlık boğa, park halindeki aracın üstüne çıktı
Çin'den yola çıkan 1056 dev tren Kocaeli'ye ulaştı
Bakan Dönmez duyurdu! 1 Ağustos itibariyle devrede
Siirt'te 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayramın ikinci günü ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
Hudut birlikleri kaçakçılığa geçit vermiyor
Mersin'de demirciler bayramda 'kelle paça' mesaisi yapıyor
Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Ekmeğimize göz diktiler! İkinci dalga spekülatörleri
İzmirlilerin su çilesi: Bayram sabahına susuz uyandılar
Rusya'dan müjde gibi aşı açıklaması
KADEM'den İstanbul Sözleşmesi'ne destek açıklaması! 16 maddelik savunma
Orman yangınına kaymakam ve vatandaşlar da müdahale etti
Bursa'daki selde 5 ferdini kaybeden Bilen ailesinin buruk bayramı
Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Camide büyük saygısızlık
Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Koronavirüste can alıcı eşik
Burak Yılmaz için resmi açıklama geldi
İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı
Kayısıda fiyat istikrarı için lisanslı depo çözümü
TÜROB: KDV indirimi sektöre çok yararlı olacak
Belgesiz villa kiralama dolandırıcılığa kapı aralıyor
01 Ağustos 2020 Cumartesi 15:04:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2020 Cumartesi 15:05:00

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayramın ikinci günü ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Tarihi Ayasofya-i Kebir Camii'yi görmek isteyen ziyaretçiler, cami önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kurban Bayramı'nın ikinci günü ziyaretçi yoğunluğu devam ediyor.

Ayasofya-i Kebir Camii'ni görmek isteyen vatandaşlar ile turistler, öğle namazı öncesi cami önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ziyaretçiler, polisin koridor şeklinde oluşturduğu bariyerlerden geçerek, kontrollü şekilde camiye alındı. Güvenlik görevlileri, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçinin akın ettiği camide, öğle namazı içeride ve dışarıda cemaatin yoğun katılımı ile eda edildi. Kılınan öğle namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki yoğunluğun bir benzeri de cami çevresinde yaşanıyor. İbadete açılan tarihi yapıyı görmek için gelenlerin bekleyişi nedeniyle Ayasofya bahçesinde ve Sultanahmet'te yoğunluk oluşuyor.

Ayasofya-i Kebir Camii'ni ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadılar

Ziyaretçilerden Hacire Kaplan, Ayasofya'yı göreceği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, "Camiye ilk kez girerek namaz kılacağım. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni görmeyi çok arzu ediyorum." dedi.

Fatma Uludağ da Balıkesir Ayvalık'tan geldiğini anlatarak, "Bayramda İstanbul'da camilerimizi ve tarihi yerleri gezerek geçiriyoruz. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni de görmek için uzun yoldan geldik. Çok heyecanlı ve mutluyuz." diye konuştu.

Hacı Karataş ise Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirmek için Kayseri'den geldiğini dile getirerek, "Ayasofya'yı daha önce müze olarak görmüştüm. Şimdi ikinci kez girip Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ibadetimi yapıp duamı edeceğim. Uzun süre güneşte kaldık ama Ayasofya Camimizi görmek için değer." ifadelerini kullandı.

İbrahim Balkır, yıllarca bekledikleri kararın çıktığını ve Ayasofya'nın camiye dönüştürülerek önemli bir karar alınmasından dolayı memnun olduğunu söyledi.

Ferzan Kayın da daha önce müzeyken geldiklerini, Ayasofya'nın aslına dönmesine çok sevindiklerini dile getirdi.

Tekirdağ'dan gelen Ali Kayın ise "Allah, Mescid-i Aksa'ya da nasip etsin inşallah. Tüm Müslümanlara hayırlı bayramlar dilemek istiyorum." dedi. 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER