Ayasofya'da 88 yıl sonra ilk teravih

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 88 yıl sonra ilk kez kılınan teravih namazında vatandaşlar caminin içinin yanı sıra Sultanahmet Meydanı'nı da doldurdu.

"Fethin sembolü" olarak anılan ve 86 yılın ardından yeniden ibadete açılan camide, salgın nedeniyle 2 sene gecikmeli olarak kılınan teravih namazının heyecanı yaşandı.

Vatandaşlar, ilk teravihte saf tutmak için akşam namazıyla beraber camiye gelmeye başlarken, yatsı ezanına 30 dakika kala Ayasofya-i Kebir Camii tamamen doldu.

Görevlilerin camiye girişleri kapatması üzerine vatandaşlar namazı Sultanahmet Meydanı'nda kılmak durumunda kaldı. Birçok kişi meydan ile yeşil alanlarda yanlarında getirdikleri seccade ve kartonların üzerinde saf tuttu.

Öte yandan cami içerisinde namaz öncesinde salatüselam getirildi, kelime-i tevhid ile Kur'an-ı Kerim okundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yatsı namazı öncesinde camiye geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazını kıldırdı.

TERAVİH NAMAZINI, DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ KILDIRDI

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazını, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

"Fethin sembolü" olarak anılan ve 86 yılın ardından yeniden ibadete açılan camide Kovid-19 salgını nedeniyle 2 sene gecikmeli olarak kılınan ilk teravih namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Akşam namazı ile birlikte vatandaşların gelmeye başladığı camide, yatsı namazı öncesi cami ve avlu doldu. Bunun üzerine görevliler cami girişlerini kapatmak zorunda kaldı. İçeriye giremeyen binlerce kişi ise namazlarını Sultanahmet Meydanı'nda kıldı.

Enderun usulüyle eda edilen teravih namazını, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Namaz sonrasında cemaatle birlikte dua eden Erbaş, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Ayasofya-i Kebir Camii'nde yeniden teravih kıldıkları için mutlu olduklarını belirten Erbaş, "Rabb'imize ne kadar şükretsek azdır. 88 yıllık ayrılıktan sonra Ayasofya Camii tekrar teravihe kavuştu. İki yıl boyunca tüm camilerimizde teravih kılamamıştık. Özledik, hasret kaldık. Hamdolsun dualarımız kabul oldu, Rabb'imiz ramazan ayına bizi kavuşturdu. İnşallah en güzel şekilde değerlendirmek de nasip olur." dedi.