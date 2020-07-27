27 Temmuz 2020 Pazartesi 07:56:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 07:56:00
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi dezenfekte edildi
Kaynak: AA
ABONE OL
Fatih Belediyesi tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi dezenfekte edildi.
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşlar ve turistlerin ziyaretleri sürüyor.
Fatih Belediyesi ekipleri, yatsı namazının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelerek dezenfekte çalışması yaptı.
Dezenfekte çalışmasının ardından camiye ziyaretler devam ediyor.
- Burdur'daki orman yangınının mangaldan çıktığı tespit edildi
- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi dezenfekte edildi
- Şarampole yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
- Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı
- İzmir'de polisten kaçarken yüksekten düşen hırsızlık şüphelisi yakalandı
- Park kavgasında eniştesini öldürdü