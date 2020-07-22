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22 Temmuz 2020 Çarşamba 20:44:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 20:44:00

'Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu'nun detayları belli oldu

Kaynak: AA

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu" düzenleyecek. Sempozyum, 4 oturum halinde yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyurduğu sempozyumla, Ayasofya Cami-i Şerifi'nin tarihine ve tarih içerisinde şahit olduğu değişimlere ışık tutulması, caminin mimarisinin ve bünyesinde barındırdığı kültür ve sanat eserlerinin tanıtımına katkı sunulması, caminin İslam medeniyeti ile kültüründeki yerini ve önemini tespit ederek bir bilinç oluşumuna katkı sağlanması amaçlanıyor.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması münasebetiyle ekim ayının ilk haftası düzenlenecek sempozyuma katılmak isteyenler, tebliğ özetlerini 28 Ağustos tarihine kadar teslim edebilecekler. Kabul edilen tebliğler 4 Eylül'de açıklanacak. Sempozyuma katılma hakkı elde edenler ise tebliğ metinlerini 25 Eylül'e kadar teslim etmiş olacaklar.

SEMPOZYUM BAŞLIKLARI VE KATILIM ŞARTLARI

İstanbul'da 4 oturum halinde düzenlenecek sempozyumda, ''Ayasofya'nın Tarihi (İnşası ve Gelişimi), İlim ve İbadet Tarihi Perspektifinden Ayasofya, Mimari ve Sanat Boyutuyla Ayasofya, Ayasofya Cami-i Şerifi'nin Türk-İslam Medeniyetindeki Yeri'' konuları ele alınacak.

Müslümanlar için büyük bir inancın, medeniyetin, ahlakın ve adaletin sembolü olan Ayasofya Cami-i Şerifi konu alan sempozyuma kabul edilecek tebliğlerin, bilimsel ve özgün olmaları, tebliğ özetlerinin konuyu 300 ile 400 kelime ile ana hatlarıyla açıklaması, özetlerin katılım formu kullanılarak "[email protected]" adresine e-posta, "0312 284 55 25" numaralı hatta faks veya Diyanet İşleri Başkanlığına posta ile gönderilmesi, tebliğ metinlerinin 4000 ile 7000 kelime arasında olması şartları aranacak.

Ayrıca, sempozyum oturumlarında tebliğ sunumu 20 dakika ile sınırlı tutulacak. Sempozyumla ilgili detaylara ''http://camilerhaftasi.diyanet.gov.tr'' adresinden ulaşılabilecek.

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